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01:39, 16 ноября 2023Мир

Стало известно о возможной остановке Израилем операции в Газе

FT: Израиль может остановить операцию в Газе в случае контроля над «Аш-Шифа»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Израиль готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа», сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что в таком случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует паузу для обработки разведданных, а также для укрепления линий снабжения через анклав.

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщила о складе там оружия и различного оборудования ХАМАС.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

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      Марина Совина
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