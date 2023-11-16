Стало известно о возможной остановке Израилем операции в Газе

FT: Израиль может остановить операцию в Газе в случае контроля над «Аш-Шифа»

Израиль готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа», сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что в таком случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует паузу для обработки разведданных, а также для укрепления линий снабжения через анклав.

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщила о складе там оружия и различного оборудования ХАМАС.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.