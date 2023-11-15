ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС в больнице в Газе

ЦАХАЛ: командный центр ХАМАС обнаружен на территории больницы Аш-Шифа в Газе

Армия обороны Израиля объявила об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Информация содержится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также израильская сторона сообщает о находе оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы также произошли боестолкновения с вооруженными людьми.

Кроме того, в ЦАХАЛ говорят, что делают все возможное для обеспечения безопасности гражданского населения и медицинского персонала больницы.