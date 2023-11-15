ЦАХАЛ покинул больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

Al Arabiya: военнослужащие ЦАХАЛ покинули больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинули территорию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщает телеканал Al Arabiya.

«Израильская армия вышла из госпиталя», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время рейда военные взорвали подвальное помещение больницы.

Ранее военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили оружие, а также использующуюся боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС инфраструктуру в больнице «Аш-Шифа».