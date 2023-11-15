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19:35, 15 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ покинул больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

Al Arabiya: военнослужащие ЦАХАЛ покинули больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинули территорию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщает телеканал Al Arabiya.

«Израильская армия вышла из госпиталя», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время рейда военные взорвали подвальное помещение больницы.

Ранее военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили оружие, а также использующуюся боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС инфраструктуру в больнице «Аш-Шифа».

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      Глеб Бажуткин
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