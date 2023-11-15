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14:52, 15 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении лодки и установки «Град» ВСУ в районе Днепра

РИА Новости: ВС России уничтожили лодку и установку «Град» ВСУ в районе Днепра

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия уничтожила лодку, гаубицу Д-30 и установку БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник из группировки войск «Днепр».

Он уточнил, что лодка была атакована в районе острова Фролова, гаубица Д-30 — в районе села Львово, а установка «Град» в районе села Тягинка. По его словам, потери украинской армии составили более взвода личного состава.

Со слов источника стало известно, что в районе села Крынки Вооруженные силы России ликвидировали скопление живой силы противника общей численностью в 27 человек.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские силы подтянули к Крынкам дополнительные силы и устроили для украинской армии «огненный ад».

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      Алевтина Запольская
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