Стало известно об уничтожении лодки и установки «Град» ВСУ в районе Днепра

РИА Новости: ВС России уничтожили лодку и установку «Град» ВСУ в районе Днепра

Российская армия уничтожила лодку, гаубицу Д-30 и установку БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник из группировки войск «Днепр».

Он уточнил, что лодка была атакована в районе острова Фролова, гаубица Д-30 — в районе села Львово, а установка «Град» в районе села Тягинка. По его словам, потери украинской армии составили более взвода личного состава.

Со слов источника стало известно, что в районе села Крынки Вооруженные силы России ликвидировали скопление живой силы противника общей численностью в 27 человек.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские силы подтянули к Крынкам дополнительные силы и устроили для украинской армии «огненный ад».