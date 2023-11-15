В Херсонской области рассказали об «огненном аде» для ВСУ

Сальдо: ВС РФ заблокировали подразделения ВСУ, создававшие плацдарм в Крынках

Вооруженные силы (ВС) России подтянули к Крынкам дополнительные силы и устроили «огненный ад» для украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, противник был заблокирован в Крынках, «по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники». Как утверждает Сальдо, только за последние два-три дня украинская армия потеряла около сотни человек.

Также он сообщил, что на всем участке левого берега Днепра, от железнодорожного моста до села Крынки, находится около полутора рот ВСУ. Военные преимущественно размещены мелкими группами, утверждает он.