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13:14, 15 ноября 2023Мир

Стало известно об уровне доверия Нетаньяху среди евреев в Израиле

Times of Israel: Нетаньяху в освещении конфликта доверяют менее 4% евреев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в освещении конфликта с ХАМАС доверяют менее четырех процентов от всей еврейской общины Израиля. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Менее четырех процентов евреев в Израиле считают премьер-министра Биньямина Нетаньяху надежным источником информации о продолжающейся войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС», — отмечает издание со ссылкой на данные исследования.

В проведенном опросе наибольший уровень доверия Нетаньяху показывают правые, достигая более 6,6 процента. Наиболее надежным источником информации большинство респондентов назвали официального представителя ЦАХАЛ, контр-адмирала Даниэля Хагари. Ему доверяют свыше семидесяти трех процентов опрошенных.

Ранее Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил адвокат правящей в государстве Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.

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