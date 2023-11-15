Старшего следователя МВД на транспорте задержали в российском городе

В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте за продажу вещдоков

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали старшего следователя МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу за присвоение вещественных доказательств по делу, которое он расследовал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщает ведомство, бывший старший следователь отделения обманным путем оформил документы о перевозе вещественных доказательств на общую сумму около пяти миллионов рублей. По постановлению имущество должно было переместиться со склада на площадку РЖД, но оказалось продано третьим лицам. Для реализации задуманного задержанный привлек двух знакомых, которым следователи также предъявили обвинение по части 5 статьи 33 («Пособничество в совершении преступления») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника УГИБДД управления МВД России по Астраханской области уволили после публикации видео со стрельбой из окна автомобиля.