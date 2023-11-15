Замначальника УГИБДД устроил стрельбу из автомобиля и был уволен

В Астрахани начальника отдела ДПС уволили после стрельбы из окна автомобиля

Заместителя начальника УГИБДД управления МВД России по Астраханской области уволили после публикации видео со стрельбой из окна автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, поступок подполковника полиции посчитали порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

По данным РБК, проверка в отношении начальника отдела ДПС началась в ноябре. Подовом для этого стал распространившийся в сети ролик, на котором сотрудник правоохранительных органов сидит на пассажирском сидении машины, а затем открывает окно и делает несколько выстрелов в воздух. При этом, по словам самого подполковника, видео было снято в июле во время отпуска, а пистолет в руках полицейского принадлежит не ему.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в истории с бездыханным телом мужчины, которое полицейские подбросили коллегам из соседнего района.