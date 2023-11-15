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15:02, 15 ноября 2023Силовые структуры

Замначальника УГИБДД устроил стрельбу из автомобиля и был уволен

В Астрахани начальника отдела ДПС уволили после стрельбы из окна автомобиля

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заместителя начальника УГИБДД управления МВД России по Астраханской области уволили после публикации видео со стрельбой из окна автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, поступок подполковника полиции посчитали порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

По данным РБК, проверка в отношении начальника отдела ДПС началась в ноябре. Подовом для этого стал распространившийся в сети ролик, на котором сотрудник правоохранительных органов сидит на пассажирском сидении машины, а затем открывает окно и делает несколько выстрелов в воздух. При этом, по словам самого подполковника, видео было снято в июле во время отпуска, а пистолет в руках полицейского принадлежит не ему.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в истории с бездыханным телом мужчины, которое полицейские подбросили коллегам из соседнего района.

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