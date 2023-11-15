Замначальника УГИБДД устроил стрельбу из автомобиля и был уволен
Заместителя начальника УГИБДД управления МВД России по Астраханской области уволили после публикации видео со стрельбой из окна автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседников издания, поступок подполковника полиции посчитали порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.
По данным РБК, проверка в отношении начальника отдела ДПС началась в ноябре. Подовом для этого стал распространившийся в сети ролик, на котором сотрудник правоохранительных органов сидит на пассажирском сидении машины, а затем открывает окно и делает несколько выстрелов в воздух. При этом, по словам самого подполковника, видео было снято в июле во время отпуска, а пистолет в руках полицейского принадлежит не ему.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в истории с бездыханным телом мужчины, которое полицейские подбросили коллегам из соседнего района.