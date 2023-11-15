Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:03, 15 ноября 2023Моя страна

Сторожевую башню XIX века открыли для посещений в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии открыли для посещений Красногорскую башню XIX века

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Красногорскую сторожевую башню XIX века открыли для посещения в Карачаево-Черкессии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что старинное сооружение стало частью первого национального туристического маршрута республики «Сказочная Карачаево-Черкесия». «Красногорская сторожевая башня XIX века расположена на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка: чем удивляют самые необычные деревни России
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:чем удивляют самые необычные деревни России
19 сентября 2021
«Мурман — земля необитаемая» Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
«Мурман — земля необитаемая»Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
30 октября 2021

Отмечается, что сооружение сыграло значимую роль в событиях Кавказской войны. Сейчас в сторожевой башне представлена экспозиция с гравюрами и инсталляциями, отражающими быт и жизнь пограничных районах страны на Кавказе в тот период.

Ранее в ноябре древние коллективные усыпальницы нашли в горном районе Ингушетии. Об этом рассказали в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Специалисты обнаружили находки в северо-восточной части архитектурного комплекса «Тумги», расположенного в 50 метрах южнее храма Тумгой-Ерды.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Перечислены все награды 15-летнего Адама Кадырова. Какие ордена и звания он получил?

      На Украине возбудили дело в отношении избивших мужчину военкомов

      Мужчинам назвали способы научиться понимать женщин

      МИД заявил о попытках США организовать диалог с Россией за кулисами саммита АТЭС

      Крупный туроператор заявил о прекращении чартерных рейсов из России в Египет

      Российские «Буяны-М» получат «Панцирь»

      Возлюбленная Тимати показала фигуру после набора веса

      Азербайджан выдал России лидера молодежной банды, которая избивала петербуржцев. Чем он известен?

      На Украине завели уголовное дело против защищавшей госязык экс-депутата

      Российские дилеры отказались от параллельного импорта автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости