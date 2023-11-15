Сторожевую башню XIX века открыли для посещений в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии открыли для посещений Красногорскую башню XIX века

Красногорскую сторожевую башню XIX века открыли для посещения в Карачаево-Черкессии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что старинное сооружение стало частью первого национального туристического маршрута республики «Сказочная Карачаево-Черкесия». «Красногорская сторожевая башня XIX века расположена на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сооружение сыграло значимую роль в событиях Кавказской войны. Сейчас в сторожевой башне представлена экспозиция с гравюрами и инсталляциями, отражающими быт и жизнь пограничных районах страны на Кавказе в тот период.

Ранее в ноябре древние коллективные усыпальницы нашли в горном районе Ингушетии. Об этом рассказали в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Специалисты обнаружили находки в северо-восточной части архитектурного комплекса «Тумги», расположенного в 50 метрах южнее храма Тумгой-Ерды.