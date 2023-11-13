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17:34, 13 ноября 2023Моя страна

В горах Ингушетии обнаружили древние коллективные усыпальницы

«Интерфакс»: в горах Ингушетии нашли три древних склепа

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Древние коллективные усыпальницы нашли в горном районе Ингушетии. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

Специалисты обнаружили находки в северо-восточной части архитектурного комплекса «Тумги», расположенного в 50 метрах южнее храма Тумгой-Ерды. Археологи выявили конструкции каменных оснований утраченных жилых башен.

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«Также обнаружены три древних склепа, один из которых сохранил антропологические артефакты», — заявил собеседник агентства.

Более того, по его словам, сотрудники музея-заповедника «подтвердили факт наличия трех подземных ранее неучтенных коллективных усыпальниц и провели сбор полевых данных для внесения склепов в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН)».

Сотрудник пресс-службы сообщил, что один из них по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой. «Сооружение имеет строение полуподземного склепа, но в нем отсутствуют наземные ярусные членения, — добавил он. — Второй склеп руинирован до основания».

Ранее в ноябре в Архангельске открылась интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры «Неземная красота». Об этом сообщили в пресс-службе местного краеведческого музея.

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      Фариза Бацазова
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