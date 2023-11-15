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14:10, 15 ноября 2023Среда обитания

Стройматериалы в России резко подорожали

НОСТРОЙ заметило существенный рост цен на строительные материалы в России

Фото: Unsplash

В сентябре-октябре 2023 года в России резко подорожали стройматериалы. Существенный рост цен на этот тип товаров заметили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), пишет РИА Новости.

По данным специалистов, арматурная сталь за месяц подорожала в среднем на 22 процента. «В отдельных городах, таких как Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Новосибирск, Калининград, цена за этот период выросла на 21-28 процентов», — отметили в НОСТРОЙ. С начала года этот стройматериал подорожал в среднем на 57 процентов, а в некоторых городах цены за этот период увеличились на 70 процентов.

В профобъединении добавили, что за 10 месяцев значительно увеличилась стоимость дорожного битума (плюс 69 процентов), портландцемента (плюс 20 процентов), стальных труб и листовой стали (плюс 22 процента), а также бетонных блоков (плюс 19 процентов).

При этом в конце октября и начале ноября наметилась тенденция к удешевлению ряда стройматериалов. Так, цены снизились на арматурную сталь (минус 2,6 процента), кабель (минус 1 процент), стальные трубы (минус 0,6 процента), кровельный материал (минус 0,4 процента), полиэтиленовые трубы (минус 0,15 процента) и битум (минус 0,12 процента).

Ранее эксперты назвали стройматериалы, которые обычно дешевеют зимой. Лидером среди таких товаров оказались газобетонные блоки, из которых возводят межкомнатные перегородки, — цены на них снижаются в три раза. Незначительно в этот сезон уменьшается стоимость сухих смесей, красок, материалов для утепления и шумоизоляции, отметили специалисты.

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      Нина Ташевская
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