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13:02, 15 ноября 2023Мир

Суд Франции выдал ордер на арест Башара Асада

Франция выдала ордер на арест Асада, обвинив его в применении химоружия

Фото: РИА Новости

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

Политика обвинили в применении химоружия в 2013 году. По данным источников агентства, всего по делу об использовании химоружия выдано четыре ордера на арест, в том числе в отношении его брата Махера Асада, командующего Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей).

Помимо этого, ордер на арест выдан еще двум генералам, их имена не приводятся.

Ранее президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад выступили за помощь сектору Газа. Уточняется, что речь идет о необходимости незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям анклава.

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      Анастасия Заикина
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