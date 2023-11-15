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18:57, 15 ноября 2023Мир

Сын Байдена вызвал Трампа в суд

Reuters: сын президента США Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сын действующего президента США Хантер Байден попросил вызвать в суд бывшего американского лидера Дональда Трампа, а также высокопоставленных чиновников министерства юстиции времен его президентства. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, адвокаты Байдена-младшего заявили о «непрекращающемся, неправомерном и партийном давлении», которое Трамп и его администрация оказали на генерального прокурора Уильяма Барра во время расследования дела их клиента о незаконном хранении оружия.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Два пункта обвинения связаны с тем, что сын американского президента якобы подал документ, утверждающий, что он не употреблял наркотики в момент покупки револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года. Третий пункт утверждает, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

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      Глеб Бажуткин
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