Сын Байдена вызвал Трампа в суд

Reuters: сын президента США Хантер Байден попросил вызвать Трампа в суд

Сын действующего президента США Хантер Байден попросил вызвать в суд бывшего американского лидера Дональда Трампа, а также высокопоставленных чиновников министерства юстиции времен его президентства. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, адвокаты Байдена-младшего заявили о «непрекращающемся, неправомерном и партийном давлении», которое Трамп и его администрация оказали на генерального прокурора Уильяма Барра во время расследования дела их клиента о незаконном хранении оружия.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Два пункта обвинения связаны с тем, что сын американского президента якобы подал документ, утверждающий, что он не употреблял наркотики в момент покупки револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года. Третий пункт утверждает, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.