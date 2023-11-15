Таксист протащил по асфальту беременную петербурженку

В центре Санкт-Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку

На улице Восстания в центре Санкт-Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, 36-летнюю женщину на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу.

Пострадавшая отметила, что такси для нее вызвала подруга. Петербурженке с первого раза не удалось сесть в салон, а водитель не заметил этого и дал по газам.

«Я упала. Полтела под машиной, он меня еще, наверное, метр протащил в таком положении», — рассказала беременная.

Долго в больнице женщина оставаться не могла, поскольку дома ее ждал старший ребенок.

Сотрудники полиции начали проводить проверку после инцидента.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина на электросамокате сбил беременную на пешеходном переходе. Россиянку бросились спасать прохожие.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.