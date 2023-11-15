Талибов переобули в роликовые коньки

Опубликовано видео с патрулем «Талибана» на роликовых коньках

Боевики управления общественной безопасности МВД «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) переобулись в роликовые коньки. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

Уточняется, что подразделение переняло пакистанскую практику. На записи видно, что несколько человек в патрульной колонне едут с 7,62-миллиметровыми автоматами Zastava M70 югославского производства на коньках вместе с машинами. Также отмечается, что они одеты в американский камуфляж Desert Tiger Stripe.

Предполагается, что это видео записали специально для зарубежной аудитории, поскольку кадры сопровождаются не нашидами, а музыкой, которая талибами строго запрещена.

Ранее власти России похвалили «Талибан» за сокращение производства запрещенных веществ. В частности, в Афганистане сократились посевные площади мака и производство опиума.