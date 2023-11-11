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11:31, 11 ноября 2023Россия

Медведев похвалил «Талибан» за сокращение производства наркотиков в Афганистане

Медведев: с 2022 года производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

С конца 2022 года производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95 процентов. Такую статистику Управления по наркотикам и преступности ООН привел зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он похвалил «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) за сокращение производства запрещенных веществ.

Согласно приведенным данным, в Афганистане сократились посевные площади мака (с 233 до 11 тысяч гектар) и производство опиума (с 6,2 тысячи до 33 тонн). Медведев обратил внимание на то, что «Талибан» «как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране».

По мнению политика, такая положительная динамика в стране происходит тогда, когда из региона уходят те государства, которые были реально заинтересованы в экспорте героина в Россию и другие страны.

Летом 2022 года сообщалось, что объем контрабанды опиумного мака и других наркотиков из Афганистана в Среднюю Азию после прихода к власти движения «Талибан» существенно возрос. По словам главы МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода, талибы не только не исполнили обещания пресечь экспорт запрещенных веществ, но и продолжают наращивать поставки.

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      Анастасия Шейкина
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