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10:19, 15 ноября 2023Силовые структуры

Российский учитель музыки совратил 16 детей

В деле учителя-педофила с Урала выросло число пострадавших детей до 16

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Урале учитель музыки совратил 16 детей в возрасте от восьми до 13 лет. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ходе расследования число пострадавших выросло на десять детей, в отношении которых мужчина совершил 108 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Следствие считает, что педофил, проживающий в поселке под Первоуральском, во время работы в местной музыкальной школе вел с детьми интимную переписку, совершал действия сексуального характера и заставил двух мальчиков заняться сексом друг с другом.

По новым эпизодам возбуждены уголовные дела. Учитель находится под стражей.

31 октября суд в Анапе приговорил к семи годам колонии жителя Воронежской области, пробравшегося в детский лагерь и надругавшегося над девочками. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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      Любовь Ширижик
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