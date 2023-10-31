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20:51, 31 октября 2023Силовые структуры

Надругавшегося над школьницами в лагере Анапы педофила отправили в тюрьму

В Анапе суд дал 7 лет колонии педофилу, надругавшемуся над девочками в лагере

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Анапе приговорил к семи годам колонии жителя Воронежской области, пробравшегося в детский лагерь и надругавшегося над девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на пять лет.

Осужденный проник в детский лагерь «Счастливое детство» и совершил действия сексуального характера в отношении девочек в комнате отдыха 29 июля. Вскоре его задержали и заключили под стражу на период проведения следственных действий.

После произошедшего прокуратура потребовала закрыть учреждение.

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