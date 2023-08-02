Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе из-за нападения педофила на детей

Прокуроры потребовали закрыть лагерь в Анапе из-за нападения педофила на детей

Прокуратура потребовала закрыть лагерь «Счастливое детство» в Анапе, в котором дети подверглись нападению педофила. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после того, как две девочки пострадали от рук педофила в лагере, надзорное ведомство направило в суд иск о закрытии учреждения. В отношении надругавшегося над детьми уголовника завели уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

1 августа 49-летнего педофила, надругавшегося над школьницами в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе, задержали на территории региона. Он совершил действия сексуального характера в отношении детей в комнате отдыха. От его действий пострадали четыре девочки из ДНР и одна из Московской области. Возраст потерпевших от 10 до 12 лет.