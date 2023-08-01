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11:36, 1 августа 2023Силовые структуры

Педофил надругался над школьницами в детском лагере Анапы

Педофил надругался над девочками в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе

Фото: Wanida Tubtawee / Shutterstock / Fotodom

В Анапе задержали 49-летнего педофила, надругавшегося над школьницами в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, он совершил действия сексуального характера в отношении детей в комнате отдыха. От его действий пострадали четыре девочки из ДНР и одна из Московской области. Возраст потерпевших от 10 до 12 лет. Задержанный на допросе у следователей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Следователи выясняют, как именно ранее судимый за проникновение в жилой дом и употребление наркотиков уголовник попал на территорию детского лагеря.

27 июля под Москвой толпа устроила самосуд над заподозренным в педофилии мужчиной.

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    Владимир Седов
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