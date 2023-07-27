Разъяренная толпа избила заподозренного в педофилии россиянина и попала на видео

Shot: под Москвой толпа устроила самосуд над заподозренным в педофилии мужчиной

В Ленинском городском округе Подмосковья разъяренная толпа избила мужчину, заподозренного в педофилии. Самосуд попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, конфликт произошел в жилищном комплексе «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово. Как рассказали очевидцы, в какой-то момент количество нападавших достигло 30 человек. По их словам, толпа кричала, что мужчина является педофилом и обвиняла в домогательстве к детям.

На снятых жителями ЖК кадрах видно, как в районе десяти агрессивно настроенных людей окружили мужчину. Один из нападавших наносит ему удары руками и ногами, пока другие держат. За кадром слышен женский крик с требованием остановиться.

Как пишет канал, большая часть нападавших скрылась еще до прибытия полиции, но двоих удалось задержать. Один из них оказался ранее судим за кражу и угон машины. Задержанных доставили в отделение. Также стало известно, что толпа не пускала к избитому сотрудников скорой помощи. Когда его все-таки доставили в больницу, мужчина сбежал прямо из больничной палаты.

В свою очередь, Следственный комитет Московской области сообщил, что конфликт начался после того, как мужчина, которого обвинили в педофилии, ударил восьмилетнюю девочку прутом по ноге, а также бросил в ее сторону бутылку. Ребенок рассказал обо всем отцу, и тот нанес обидчику своей дочери несколько ударов. В ведомстве подчеркнули, что избитый мужчина отказался от госпитализации и скрылся с места происшествия. В данный момент следователи устанавливают его местонахождение.

Ранее в Мурманске школьники устроили самосуд над сверстником, продававшим петарды другим ученикам. На видеозаписи мальчика заставляют рассказать, сколько он успел заработать на торговле и угрожают электрошокером.