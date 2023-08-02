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17:42, 2 августа 2023Силовые структуры

Надругавшегося над школьницами в лагере Анапы педофила отправили под стражу

В Анапе суд отправил под стражу педофила, надругавшегося над девочками в лагере

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Анапский городской суд заключил под стражу жителя Воронежской области, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Обвиняемого отправили под стражу до 29 сентября.

По версии следствия, 29 июля мужчина проник в детский лагерь «Счастливое детство» и изнасиловал там двух школьниц. Ранее сообщалось, что от его действий пострадали четыре ребенка из ДНР и один из Московской области. Возраст потерпевших — от 10 до 12 лет.

2 августа прокуратура потребовала закрыть лагерь «Счастливое детство».

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    Варвара Митина
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