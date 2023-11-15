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15:27, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Матерящегося в интервью Дудю Тинькова превратили в мем о сырках и пиве

Пользователи соцсетей превратили в мем слова бизнесмена Олега Тинькова, произнесенные им в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), которое вышло в мае 2022 года. Видео были опубликованы в TikTok и на YouTube, а также в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Авторы мемов взяли за основу короткие эмоциональные реплики Тинькова, произнесенные им в разные моменты интервью. В частности, в мемы попали многие его фразы с матом: «Это было не просто смело, это было *** [обалдеть] как смело», «Миш, мне *** [все равно], я так чувствую», «Какое-то величие, какая-то *** [ерунда], мне вообще они неинтересны», «Ну это *** [кошмар] какой-то просто!»

Пользователи смонтировали ролики таким образом, что предприниматель в них как будто оценивает этими словами различные вещи и явления. К примеру, в одном из видео Тиньков «высказывается» о творожных сырках разных марок. В других роликах бизнесмен короткими фразами описывает фильмы по вселенной «Звездные войны», различные стили интерьера, марки пива, видеоигры, языки программирования и соцсети. Мем получил название «Тиньков оценивает» или же «Тиньков поясняет».

Ранее сообщалось, что среди иностранцев в TikTok стала популярной песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедшая в 2004 году. Многие блогеры сняли ролики под эту композицию и облачились при этом в меховые шапки и шубы, изображая россиян.

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      Маргарита Щигарева
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