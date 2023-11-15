ЦАХАЛ не обнаружил заложников в ходе обыска больницы «Аш-Шифа» в Газе

Sky News Arabia: ЦАХАЛ не обнаружил заложников в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не обнаружила заложников в ходе обысков в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Израиле.

Известно, что в медицинском учреждении может находиться до девяти тысяч человек. Отмечается, что военные Израиля обыскали здание, а также провели допрос медицинского персонала. ЦАХАЛ требует, чтобы все люди, находящиеся в больнице, собрались в восточном дворе для подготовки к эвакуации.

Ранее израильские военные обнаружили оружие, а также использующуюся боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС инфраструктуру в больнице «Аш-Шифа».