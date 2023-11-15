В США смоделировали последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием

SA: удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90 процентов населения

Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90 процентов населения США, заявил ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American (SA).

Он спрогнозировал, что целенаправленный удар по шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте может привести к катастрофе. «Атака уничтожила бы все живое в прилегающих регионах», — смоделировал эксперт последствия.

Филипп добавил, что уничтожить шахтную пусковую установку можно одной или двуми ядерными боеголовками. «Население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков», — указал специалист на опасность радиоактивной пыли. По его предположению, пострадавет в общей сложности более 300 миллионов человек.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон предположил, к каким последствиям может привести конфликт на Ближнем Востоке.