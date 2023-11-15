В аэропорту Домодедово задержали иностранца с часами за шесть миллионов рублей

Таможенники Домодедово задержали китайца с часами за шесть миллионов рублей

Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали иностранца со швейцарскими часами за шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В ходе выборочной проверки в зеленом коридоре работники службы обнаружили в рюкзаке у прилетевшего из ОАЭ гражданина Китая двое наручных часов Jaeger-LeCoultre, которые находились в фирменных упаковках. Отмечается, что корпус изделий изготовлен из розового золота 750 пробы, а безель (поворотное кольцо на циферблате часов — прим. «Ленты.ру») украшен бриллиантами. Кроме того, уточняется, что стекло выполнено из сапфира.

При задержании 41-летний мужчина заявил, что не говорит по-русски и с правилами провоза багажа не был ознакомлен. Также он сообщил таможенникам, что приобрел данные часы для личного пользования.

За контрабанду ювелирных изделий из драгоценных металлов, которые относятся к списку стратегически важных товаров, нарушителю грозит уголовная ответственность.

В сентябре таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Турции пассажирки 158 дорогостоящих ювелирных изделий. Сообщалось, что женщина, имя и фамилия которой не раскрываются, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные драгоценности. Сотрудники таможенной службы нашли серьги, браслеты, кольца и колье, спрятанные в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и личных вещах.