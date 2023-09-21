У летевшей в Россию пассажирки изъяли 158 ювелирных украшений

У летевшей в Россию пассажирки изъяли украшения на 1,2 миллиона рублей

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Турции пассажирки 158 дорогостоящих ювелирных изделий. Об этом пишут в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сообщается, что женщина, имя и фамилия которой не раскрываются, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные драгоценности. Сотрудники таможенной службы нашли серьги, браслеты, кольца и колье, спрятанные в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и личных вещах. При этом упомянутые вещи были предварительно завернуты в фольгу.

Как установила экспертиза, общая стоимость украшений, изготовленных из серебра 925 пробы, составляет 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что нарушительнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее в сентябре россиянин пытался незаконно ввезти в страну часы за миллионы рублей и попался. 63-летнего мужчину остановили во время прохождения «зеленого» коридора и нашли драгоценность. Россиянин предоставил к таможенному досмотру в аэропорту Домодедово аксессуар люксового бренда Rolex.