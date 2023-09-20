Россиянин пытался незаконно ввезти в страну часы за миллионы рублей и попался

ФТС: таможенники в Домодедово нашли у россиянина часы Rolex за миллионы рублей

Пассажир рейса из Баку попытался незаконно ввезти в Россию дорогостоящие часы и попался. Об этом пишут в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сообщается, что 63-летнего мужчину остановили во время прохождения «зеленого» коридора и нашли драгоценность. Россиянин предоставил к таможенному досмотру в аэропорту Домодедово аксессуар люксового бренда Rolex. Как установила экспертиза, металлические части изделия изготовлены из золота 750 пробы, а их стоимость составляет около 3,5 миллиона рублей.

По словам прибывшего в Москву пассажира, упомянутые часы он получил в подарок и не знал, что драгоценную вещь нужно декларировать. Отмечается, что за контрабанду стратегически важных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность.

Ранее в сентябре пассажир из Индии, летевший в Россию, пытался ввезти в страну 25 килограммов ювелирных украшений и попался. Во время досмотра его багажа сотрудники обнаружили расфасованные в пакеты изделия, среди которых были драгоценности.