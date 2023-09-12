Иностранец пытался ввезти в Россию 25 килограммов украшений и попался

Летевший в Россию индиец пытался ввезти в страну изделия на 4,5 миллиона рублей

Пассажир из Индии, летевший в Россию, пытался ввезти в страну 25 килограммов ювелирных украшений и попался. Об этом Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Иностранца, имя и фамилия которого неизвестны, остановили таможенники в «зеленом» коридоре аэропорта Домодедово. Во время досмотра его багажа сотрудники обнаружили расфасованные в пакеты изделия, среди которых были ювелирные комплекты из колец, серег и подвесок.

Как установила экспертиза, все украшения оказались новыми и выполненными из серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов и жемчуга. Отмечается, что общая стоимость драгоценностей оценивается в 4,5 миллиона рублей.

При этом на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров, вследствие которого пассажиру грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В августе у летевшей из Дубая россиянки изъяли украшения на миллионы рублей. 31-летняя пассажирка, имя которой не раскрывается, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные ювелирные изделия люксового бренда Cartier.

