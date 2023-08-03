У летевшей из Дубая россиянки изъяли украшения на миллионы рублей

У летевшей из Дубая россиянки изъяли золотые изделия Cartier на миллионы рублей

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Дубая россиянки роскошные украшения на миллионы рублей. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

31-летняя пассажирка, имя которой не раскрывается, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные ювелирные изделия люксового бренда Cartier. Экспертиза установила, что изъятые аксессуары изготовлены из 750 пробы со вставками из бриллиантов. Отмечается, что общая стоимость всех украшений составила четыре миллиона рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

В ноябре россиянка также незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.