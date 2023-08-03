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12:29, 3 августа 2023Ценности

У летевшей из Дубая россиянки изъяли украшения на миллионы рублей

У летевшей из Дубая россиянки изъяли золотые изделия Cartier на миллионы рублей

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Дубая россиянки роскошные украшения на миллионы рублей. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

31-летняя пассажирка, имя которой не раскрывается, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные ювелирные изделия люксового бренда Cartier. Экспертиза установила, что изъятые аксессуары изготовлены из 750 пробы со вставками из бриллиантов. Отмечается, что общая стоимость всех украшений составила четыре миллиона рублей.

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

В ноябре россиянка также незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.

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    Майя Пономаренко
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