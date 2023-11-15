В Австрии заявили о вхождении страны в НАТО «через заднюю дверь»

Политик Кикль: присоединение Австрии к системе ПВО является входом в НАТО

Присоединение Австрии к системе противовоздушной обороны European Sky Shield является «входом в НАТО через заднюю дверь». Об этом заявил лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, передает РИА Новости.

«Sky Shield — это ничто иное, нежели инициатива НАТО. И присоединение к Sky Shield — это присоединение к НАТО через заднюю дверь», — рассказал политик.

Кикль подчеркнул, что в документе с инициативой о присоединении предполагается интеграция систем воздушной и противоракетной обороны в архитектуру безопасности НАТО. По его мнению, подобное противоречит принципу нейтралитета, являющегося основополагающим в австрийской внешней политике.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС), которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ослабит объединение. По мнению чиновницы, факт, что фон дер Ляйен реализует такую политику по Украине не одна, а совместно «со своей свитой», делает ситуацию еще более сюрреалистичной.