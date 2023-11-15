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21:21, 15 ноября 2023Мир

В Чехии уточнили перечень заморозки российской собственности

МИД Чехии: заморозка российской собственности не затронет дипмиссию

Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Заморозка российской собственности в Чехии не затронет здания дипмиссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает информагентство ЧТК.

Он уточнил, что введенный Прагой запрет на продажу и передачу недвижимого имущества не касается дипломатических объектов. По информации агентства, всего из общего числа объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на территории Чехии, имеется четыре здания, среди них посольство и резиденция посла.

Вечером 15 ноября в правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Это связано с включением российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список.

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      Марина Совина
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