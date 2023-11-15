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20:56, 15 ноября 2023Экономика

В европейской стране одобрили заморозку российской собственности

Глава МИД Чехии: в правительстве одобрили заморозку российской госсобственности
СюжетСанкции против России:

Фото: David W Cerny / Reuters

В правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Об этом со ссылкой на главу МИД республики Яна Лилавского сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, правительство Чехии одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список.

«Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — сообщает чешское агентство ЧТК.

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Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза включит жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны. Также блок в сотрудничестве со странами G7 намерен лишить Россию доходов от торговли алмазами со странами Европы. Кроме того, глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил ввести санкции против 120 физических лиц и организаций из России.

В числе новых ограничений в ЕС также обсуждается возможность создания аналога частичного валютного контроля для компаний, которыми владеют россияне. Такой бизнес обяжут получать разрешение на вывод средств из ЕС. Кроме того, авторы 12-го пакета санкций намерены запретить гражданам России занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих кошельки, счета и услуги по хранению криптоактивов.

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