В ДНР заявили о зачистке крупного опорного пункта ВСУ под Донецком

Гагин сообщил о зачистке ВС РФ крупного опорного пункта ВСУ под Донецком

Российские военные зачистили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, в качестве трофеев военнослужащие ВС РФ захватили около десяти единиц вооружения НАТО: стрелковое оружие, гранатометы и гранаты. Он также уточнил, что потери ВСУ в ходе зачистки «опорника» составили до двух десятков человек.

Ранее Гагин сообщал об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) при ее попытке пройти к российским позициям под Донецком.