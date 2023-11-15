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13:42, 15 ноября 2023Мир

В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию

В ЕС в рамках новых санкций предложили запретить экспорт станков в Россию

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) в рамках новых санкций предложили запретить экспорт в Россию станков, которые якобы используются в военном производстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Также под ограничения попадут химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Новый пакет предполагает запрет на жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма. Он добавил, что санкции приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно. За искусственным ограничением предложения последует краткосрочный ажиотажный спрос вместе с резким снижением предложения, уверен замминистра.

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      Виктория Кондратьева
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