В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию

В ЕС в рамках новых санкций предложили запретить экспорт станков в Россию

В Европейском союзе (ЕС) в рамках новых санкций предложили запретить экспорт в Россию станков, которые якобы используются в военном производстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Также под ограничения попадут химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Новый пакет предполагает запрет на жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма. Он добавил, что санкции приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно. За искусственным ограничением предложения последует краткосрочный ажиотажный спрос вместе с резким снижением предложения, уверен замминистра.