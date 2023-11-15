В Греции задержали подозреваемого в хищениях средств у Минобороны Украины

В Греции задержали подозреваемого в хищении 43 млн гривен у Минобороны Украины

В Греции задержали гражданина Украины, подозреваемого в хищении 43 миллионов гривен у Министерства обороны Украины. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Подозреваемый в сговоре с сообщниками завладел средствами, которые были получены в соответствии с договором, заключенным с Минобороны республики для приобретения товаров военного назначения.

Офис генпрокурора направил Греции запрос на задержание и временный арест украинца. Уточняется, что в настоящий момент обсуждается вопрос о его отправке на родину.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина признала наличие коррупции в стране. По ее словам, такие правонарушения есть во всех странах, однако важно то, мешают ли они жизни людей и ограничивают ли их в правах.