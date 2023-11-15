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13:30, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Херсонской области раскрыли потери ВСУ на левобережье Днепра

Сальдо: ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов», — раскрыл он потери украинских войск, отметив, что среднее время жизни бойца ВСУ на левом берегу составляет чуть больше двух суток.

По его словам, на всем участке левого берега Днепра, от железнодорожного моста до села Крынки, находится около полутора рот ВСУ. Он уточнил, что роты украинских войск размещены преимущественно мелкими группами.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ пытаются высадить диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра до Новой Каховки в Херсонской области, оставляя уничтоженных сослуживцев на этой территории.

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