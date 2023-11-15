В Херсонской области описали ситуацию в элитных частях морпехов ВСУ

Сальдо: бывшие элитные части морпехов ВСУ на две трети состоят из мобилизованных

Бывшие элитные части морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые переправлялись через Днепр в Херсонской области, сейчас почти полностью состоят из мобилизованных. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram.

По его словам, указанные подразделения на две трети укомплектованы «"мобиками", которые воевать не хотят».

«Планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — описал ситуацию Сальдо.

Ранее губернатор также рассказал, что украинские войска потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра. По его словам, на всем участке левого берега Днепра от железнодорожного моста до села Крынки находится около полутора рот ВСУ.