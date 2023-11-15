Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Херсонской области описали ситуацию в элитных частях морпехов ВСУ

Сальдо: бывшие элитные части морпехов ВСУ на две трети состоят из мобилизованных

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывшие элитные части морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые переправлялись через Днепр в Херсонской области, сейчас почти полностью состоят из мобилизованных. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в Telegram.

По его словам, указанные подразделения на две трети укомплектованы «"мобиками", которые воевать не хотят».

«Планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — описал ситуацию Сальдо.

Ранее губернатор также рассказал, что украинские войска потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра. По его словам, на всем участке левого берега Днепра от железнодорожного моста до села Крынки находится около полутора рот ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Истребитель МиГ-29 ВВС Украины сбит в Днепропетровской области

      Пенсионерка продала две квартиры в Москве ради «инвестиций»

      Россиян предупредили об опасностях теплой осени

      В Казахстане нейтрализовали радикальную религиозную группировку

      Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды

      Звезда Comedy Woman раскрыла пользу приложений для знакомств

      Путин одобрил сделки с долями USM

      Обозначены сроки высадки российских космонавтов на Луну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости