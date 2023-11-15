В Израиле озвучили дальнейшие планы по операции в Газе

Правительство Израиля: ЦАХАЛ перенесет боевые действия на юг Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перенесет боевые действия на юг сектора Газа после завершения боевых действий в северной части региона. Об этом заявил представитель главы Кабинета министров Израиля, пишет РИА Новости.

«Боевые действия израильской армии будут перенесены на юг Газы после уничтожения ХАМАС на севере сектора», — отметил правительства Израиля.

Ранее министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц заявил, что Израиль будет преследовать лидеров ХАМАС в Газе и по всему миру.