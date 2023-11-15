В Казахстане нейтрализовали радикальную религиозную группировку

КНБ Казахстана: нейтрализована желавшая свергнуть строй радикальная группировка

В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки, члены которой, как утверждается, планировали свергнуть светский строй. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

«Комитет национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализовал ячейки радикальных религиозных групп в городах Астана, Атырау и Жезказган», — заявили в ведомстве.

Задержанных подозревают в пропаганде терроризма, создании экстремистской группы, в руководстве ей и участии в ее деятельности. Уточняется, что по делу были задержаны 12 лиц. Согласно заявлению КНБ, они хотели свергнуть светский строй в стране. С этой целью задержанные распространяли экстремистскую идеологию и привлекали в свои ряды новых членов, добавили в КНБ.

Ранее Россия и Казахстан договорились укреплять связи спецслужб стран. Как сообщалось, укрепление такого сотрудничества поможет противодействовать терроризму. Кроме того, стороны решили углублять связи по линии советов безопасности, оборонных и правоохранительных органов.