В Киеве выступили за запрет анонимных Telegram-каналов

Секретарь СНБО Украины Данилов: анонимные Telegram-каналы должны быть запрещены

Анонимные Telegram-каналы на Украине должны быть запрещены, поскольку представляют угрозу обществу из-за деятельности российских спецслужб. С такой инициативой выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, — это деанонимизация их деятельности», — написал он. По его словам, такие источники информации могут использоваться для дестабилизации украинского общества.

Данилов подчеркнул, что в стране действует разветвленная сеть каналов, созданная российскими спецслужбами. Он утверждает, что они маскируются под украинские и панипулируют сознанием украинцев.

Ранее в Харькове задержали 49-летнего доцента университета по подозрению в сотрудничестве с Россией. Ему грозит пожизненное заключение. Предположительно, задержанным оказался Валерий Радченко.