В Китае призвали Украину пойти на сделку с Россией

Asia Times: Украина должна провести демилитаризацию и заключить сделку с Россией

Журналист Стивен Брайен заявил, что если Украина откажется от вступления в НАТО и примет предложение о демилитаризации от России, то сможет сохранить свои территории. Об этом написало китайское издание Asia Times.

По мнению автора статьи, в настоящее время Украина «разваливается», поскольку понесла слишком много потерь. Он подчеркнул, что Киеву следует заключить сделку с Москвой, иначе он столкнется с восстанием внутри страны.

Брайен добавил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд критических ошибок, среди которых решение атаковать российские территории. Чтобы провести мирные переговоры с Москвой, Киев должен пойти на демилитаризацию, заключил публицист.

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор. «Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены», — отметил он.