В Кремле заявили о намерении следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина

Песков: Россия будет следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

В Кремле будут следить за сообщениями о встрече президента США Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу». — сказал он, добавив, что встреча двух лидеров все же «это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня».

Ранее издание Politico сообщало, что Джо Байден намерен провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС.