В МИД КНР прокомментировали заявление Байдена о реальных проблемах Китая

Представитель МИД КНР Мао посоветовала Байдену решить проблемы в США

В мире нет страны без проблем, однако США смогут дать своему народу лучшую жизнь. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о реальных проблемах Китая, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы», — заявила дипломат.

Она также посоветовала США по-настоящему решить свои проблемы, дать американскому народу лучшую жизнь. Кроме того, Мао отметила, что в достижении стабильности в китайско-американских отношениях основным пунктом является взаимное уважение. «Надеемся, что США будут двигаться в одном направлении с Китаем, чтобы способствовать возвращению отношений между двумя странами в русло здорового и стабильного развития», — подчеркнула представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее Байден назвал власть председателя КНР Си Цзиньпина примером восстановления американского лидерства в мире. По его словам, причиной этому являются «реальные проблемы» Китая, а именно рост безработицы среди молодого населения и кризис на рынке недвижимости.