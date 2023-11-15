В Москве подорожала аренда жилья

Аренда жилья в Москве подорожала до 20 %

С начала года рост стоимости аренды жилья в Москве составил до 20 процентов. О том, что съемные квартиры в столице значительно подорожали, «Ленте.ре» рассказали аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

С января средняя цена долгосрочной аренды студии в Москве увеличилась на 20 процентов, до 60 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали на 11 процентов, до 50 тысяч, а двухкомнатные — на 15,4 процента, до 75 тысяч. Заметнее всего стоимость студий и «однушек» выросла в районах Проспекта Вернадского (44 процентов), Донской (43 процента) и Южнопортовый (40 процента), а стоимость «двушек» и «трешек» — в Мещанском (69 процентов), Замоскворечье (62 процентов) и Алексеевском (59 процентов).

Рост цен на аренду также зафиксировали в Санкт-Петербурге. Здесь студии стали дороже на 30 процентов, до 30 тысяч рублей рублей, «однушки» — на 22 процента, до 33 тысяч, «двушки» — на 30 процентов, до 55 тысяч. Однокомнатное жилье и студии сильнее подорожали в районах Сосновское (46 процентов), Муниципальный округ № 54 (37 процентов) и Лахта-Ольгино (35 процентов). Стоимость «двушек» и «трешек» наиболее значительно изменилась в районах Гражданка (67 процентов), Аптекарский остров (64 процента) и Чкаловское (61 процент).

Эксперты связывают рост цен с «вымыванием» бюджетных предложений. Сейчас на рынках обеих столиц остались менее доступные объекты, которые и формируют среднюю цену аренды. В Москве объем предложения арендного жилья сократился на 40 процентов, а в Санкт-Петербурге — почти в два раза.

Ранее стало известно, что в последние годы жители Москвы стали выбирать аренду жилья вместо попутки квартиры в ипотеку.