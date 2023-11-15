В Москве школьница сломала четыре позвонка при наблюдавшем с трибуны тренере

Shot: в Москве школьница сломала позвонки на уроке по конному спорту при тренере

В Москве 11-летняя девочка сломала четыре позвонка во время урока по конному спорту. Тренер ребенка в этот момент сидела на трибуне и просто наблюдала. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, мать отвела девочку в клуб Ellhorse на базе КСК ЦСКА. Женщина оплатила курс из восьми занятий, отдав за это 36 тысяч рублей.

В конце октября москвичка привезла школьницу на очередную тренировку вместе с няней. На уроке лошадь пустилась галопом через весь манеж, и неопытная школьница вылетела из седла на одном из поворотов.

В этот момент тренер сидела на трибуне вместо того, чтобы помочь ученице. Юной наезднице помогла няня. Девочку с травмами госпитализировали. После произошедшего семье вернули за последнее оставшееся занятие тысячу рублей. А тренер заблокировала мать ребенка во всех соцсетях.

История заинтересовала сотрудников полиции, они организовали проверку. Девочке пришлось заново учиться ходить, ее уже выписали из больницы домой.

Ранее сообщалось, что школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания. Мать 10-летней россиянки обвинила в случившемся тренера.

