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12:46, 15 ноября 2023Среда обитания

В одном городе воздух прогрелся почти до 60 градусов

Температура воздуха в Рио-де-Жанейро достигла 58,5 градуса Цельсия

Фото: Pilar Olivares / Reuters

В Рио-де-Жанейро, одном из крупнейших городов Бразилии, во вторник 14 ноября температура воздуха достигла 58,5 градуса Цельсия, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Таким образом на западе города был побит температурный рекорд. По данным Национального института метеорологии, волна жары обрушивается на страну восьмой раз за год.

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«Для Бразилии характерен тропический климат, поэтому страна особенно уязвима к глобальному потеплению», — объяснил член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Пауло Артасо. Согласно прогнозам организации, в будущем температура воздуха в Бразилии из-за выбросов парниковых газов может повыситься на четыре градуса. Изменение климата гораздо больше повлияет на здоровье жителей этой страны, чем, например, повышение температуры в расположенных севернее Норвегии или Швеции, указал ученый.

Волны жары обрушились на страну не только из-за изменения климата, но и благодаря явлению Эль-Ниньо, при котором повышается температура экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо, в свою очередь, становится более частым и интенсивным из-за повышения температуры поверхности океана, вызванного глобальным потеплением.

Ранее британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона предрекли скорый выход глобального потепления из-под контроля. По их прогнозам, безопасный порог изменения климата будет пройден к 2030 году.

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      Мария Черкасова
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