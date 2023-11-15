В ООН предложили сторонам конфликта план по урегулированию ситуации в Газе

Замгенсека ООН Гриффитс: нельзя допустить продолжения резни в секторе Газа

ООН предложила сторонам конфликта на Ближнем Востоке и странам, которые могут на них повлиять, план действий из десяти пунктов, чтобы не допустить продолжения резни в секторе Газа. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает РИА Новости.

«Поскольку резня в Газе с каждым днем достигает новых масштабов ужаса, мир продолжает в шоке наблюдать за тем, как больницы подвергаются обстрелам, а все население лишено основных средств выживания», — отметил он.

В плане предлагается, в том числе, облегчить поток автоколонн с гуманитарной помощью, открыть другие КПП, разрешить доставку топлива, а также не препятствовать распределению гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что гуманитарная операция Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа будет прекращена из-за отсутствия энергоресурсов. Отмечается, что агентство еще три недели назад предупредило о быстром истощении запасов горючего и последствиях его нехватки для работы миссии.