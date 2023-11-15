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23:44, 15 ноября 2023Мир

В Палестине Маска обвинили в невыполнении обещания по вопросу связи в Газе

Министр Сидр: Маск не выполнил обещание предоставить услуги связи сектору Газа

Фото: Saumyadeb Chakrabarty / Reuters

Министр связи Палестины Исхак Сидр заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не сдержал обещание предоставить услуги спутниковой связи сектору Газа. Слова министра приводят РИА Новости.

Сидр подчеркнул, что на данный момент «ничего не поступило, ни от Маска, ни от международных организаций по оказанию помощи». По его словам, отказ от предоставления услуг связи произошел «после угроз со стороны Израиля».

Ранее Илон Маск пообещал, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Глава Tesla и SpaceX уточнил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям. При этом в одном из постов в социальной сети Х бизнесмен отмечал, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.

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