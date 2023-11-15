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17:33, 15 ноября 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали троих мужчин за стрельбу на свадьбе

В Подмосковье задержали троих мужчин, устроивших стрельбу на свадьбе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области полицейские задержали троих мужчин, устроивших стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 10 ноября в подмосковном Пушкине проходила свадьба. Несколько жильцов дома на Ярославском шоссе услышали выстрелы и испугались. Они позвонили в полицию. Выяснилось, что жених с друзьями стреляли в воздух, отмечая праздник.

Предварительно установлено, что патроны — холостые, однако такое поведение нарушает общественный порядок, поэтому следователи возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Астрахани начальника отдела ДПС уволили после стрельбы из окна автомобиля.

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      Екатерина Кашурникова
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